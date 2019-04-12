В Твери эвакуировали крупный торговый центр

СЕГОДНЯ 19:03 2019-04-12T19:09:56+03:00

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В пятницу, 12 апреля, в Твери был эвакуированный торговый центр «Тандем». Всех сотрудников и посетителей срочно вывели на улицу, после того, как спецслужбы получили сообщение о заложенном на первом этаже взрывном устройстве.

Подобная информация поступила также в детскую поликлинику и детский центр.

На местах работали оперативные службы.

В настоящее время уже установлено, что угрозы ложные. Поступившую информацию проверили уполномоченные органы власти и правоохранительные структуры в соответствии с установленным алгоритмом действий

Телефоны доверия в Твери: МВД – 32-95-52, МЧС – 39-99-99, ФСБ – 77-74-41.

ИСТОЧНИК KP.RU