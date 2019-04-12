2019-04-12T19:23:56+03:00
Общество

Три школьника из Тверской области, став победителями конкурса «Живая классика», поедут в "Артек"

Где продолжат соревноваться в выразительном чтении на Всероссийском уровне
Ирина ТАРАСОВА
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Участник регионального конкурса "Живая классика". Фото: из архива конкурса "Живая классика"Участник регионального конкурса "Живая классика". Фото: из архива конкурса "Живая классика"
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В Твери прошел региональный финал Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» - 2019.

В заключительном для Тверской области этапе приняли участие более ста участников по всего региона. Все эти ребята до этого прошли туры - классный, школьный, муниципальный.

Перед жюри конкурса участники читали выбранные отрывки. Кому-то оказались близки юмористические рассказы, кто-то взял произведение о сложном выборе, о войне или о первой влюбленности.

Надо отметить, что в этом году в помощь участникам конкурса на сайте были проведены онлайн мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи.

Высшую оценку получили те чтецы, которые смогли прожить свой текст и вызвать эмоциональный отклик у зрителей. Выступления участников оценивали: Диана Мун, поэт, глава областной творческой ассоциации «Содружество литераторов Верхневолжья», руководитель творческого объединения «Струны души», Евгений Окунев, певец и автор песен, Юлия Тюсова, художественный руководитель Творческого центра «Алые Паруса» и Елена Шмелева, ведущий библиотекарь библиотеки им. А. И. Герцена.

Лучшими юными чтецами по итогам конкурса стали: Павлова Акулина (Западнодвинский район), Виноградов Евгений (Ржев) и Шевцов Кирилл (Тверь).

Победителей ждет поездка в МДЦ «Артек», где они продолжат соревнования в мае на Всероссийском уровне. Для участников, которые не вышли во Всероссийский финал, будут организованы фан-зоны с прямой трансляцией финала из «Артека».

Победители поедут в "Артек". Фото: из архива конкурса "Живая классика"

Победители поедут в "Артек". Фото: из архива конкурса "Живая классика"

В региональном конкурсе приняло участие более ста школьников. Фото: из архива конкурса "Живая классика"

В региональном конкурсе приняло участие более ста школьников. Фото: из архива конкурса "Живая классика"

ИСТОЧНИК KP.RU

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