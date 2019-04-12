2019-04-12T18:16:26+03:00
Общество

На дорогах Тверской области стартует "Контроль трезвости"

Мероприятие продлится три дня
Альберт БОЙКОВ
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"Контроль трезвости" продлится три дня"Контроль трезвости" продлится три дняФото: Кирилл ЧАЩИН
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В пятницу, 12 апреля, региональное Управление ГИБДД вновь запускает профилактическую акцию "Контроль трезвости. Мероприятие будет проходить на дорогах Верхневолжья до 14 апреля включительно.

Нарушителей ожидает серьезное наказание. Попавшись впервые, водитель расстанется с правами и выплатит 30 тыс. рублей штрафа, однако за повторное правонарушение последует и более серьезное наказание. Водитель под "мухой" может на два года отправиться в тюрьму, а прав не видеть на протяжении трех лет.

Чтобы помочь инспекторам в их нелегкой работе, сообщайте государственный номер, местонахождение, направление движения автомобиля, за рулём которого нетрезвый человек по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: (4822)-58-04-00 и (4822)-58-59-00 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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