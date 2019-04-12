Лесной фонд Тверской области увеличился почти на 70 гектаров
В Твери на заседании межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям рассмотрели вопросы перевода участков на территории региона из одной категории в другую. В частности, был одобрен перевод порядка 68 гектаров земель сельхозназначения в Торопецком районе в земли лесного фонда.
Участок находится в Пожнинском сельском поселении, покрыт лесом и непригоден для сельхозпроизводства.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, вопросы сохранения природных ресурсов в Тверской области регулярно обсуждаются на заседаниях рабочей группы по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины, которую возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Гордеев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из-за варварской вырубки леса в Вышневолоцком районе Тверской области гибнет памятник археологии государственного значения. Рыбаки и местные жители бьют тревогу и хотят остановить лесорубов, нанесших вред природе и древнему городищу первой половины первого тысячелетия до н.э. (Далее)
ИСТОЧНИК KP.RU