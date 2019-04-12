2019-04-12T18:13:12+03:00
Общество

Лесной фонд Тверской области увеличился почти на 70 гектаров

Участок его пополнивший находится в Пожнинском сельском поселении
Виктория ТУШКОВА
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Лесной фонд Тверской области увеличился почти на 70 гектаровЛесной фонд Тверской области увеличился почти на 70 гектаровФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Твери на заседании межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям рассмотрели вопросы перевода участков на территории региона из одной категории в другую. В частности, был одобрен перевод порядка 68 гектаров земель сельхозназначения в Торопецком районе в земли лесного фонда.

Участок находится в Пожнинском сельском поселении, покрыт лесом и непригоден для сельхозпроизводства.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, вопросы сохранения природных ресурсов в Тверской области регулярно обсуждаются на заседаниях рабочей группы по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины, которую возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Гордеев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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