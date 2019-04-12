В Твери безработного жителя ближнего зарубежья подозревают в краже

СЕГОДНЯ 17:08 2019-04-12T17:08:24+03:00

Изменить размер текста: A A

К полицейским Заволжского района Твери с заявлением о краже обратился 50-летний местный житель. Потерпевший рассказал о том, что неизвестный проник в его дом, откуда затем похитил газовый котёл. Ущёрб потерпевший оценил в суммы превышающую отметку в 30 тыс. рублей.

Некоторое время спустя полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний безработный житель ближнего зарубежья.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU