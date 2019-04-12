2019-04-12T17:08:24+03:00
Происшествия

В Твери безработного жителя ближнего зарубежья подозревают в краже

Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Полицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениямПолицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениямФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

К полицейским Заволжского района Твери с заявлением о краже обратился 50-летний местный житель. Потерпевший рассказал о том, что неизвестный проник в его дом, откуда затем похитил газовый котёл. Ущёрб потерпевший оценил в суммы превышающую отметку в 30 тыс. рублей.

Некоторое время спустя полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний безработный житель ближнего зарубежья.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дорожают в Тверской области овощи, а дешевеют макароны, карамель и колбасы
В Тверской области осудят дачного вора, который похитил 15 бутылок алкоголя, игрушки, настенные часы и инструменты
Сухую траву продолжают поджигать в Тверской области
Первомайская демонстрация пройдет в Твери по улице Советской
Под стражу взяли коллектора из Твери, который ворвался в квартиру к должнику
Стартовал областной конкурс любительских видеофильмов "Земля Тверская"
В 2019 году в микрорайоне "Радужный" Твери начнут строить школу
Судья удалила журналистов с заседания по делу о незаконном проникновении коллектора в квартиру жителя Твери
«Тверь Водоканал» восстанавливает резервные скважины на Тверецком водозаборе
20 мастер-классов пройдет на образовательном форуме «Медиасмыслы» в Тверской области
Все детские лагеря Твери и области закрепили за определёнными больницами
"Газель" и две иномарки столкнулись в Твери
Тверская область оказалась в середине рейтинга регионов, где самые плохие дороги
У невнимательного покупателя в магазине Тверской области украли телефон
Горячую линию по вакцинопрофилактике организуют в Тверской области
Бульдозеры перекопали Волынское кладбище в Твери
Замдиректора магазина в Тверской области украла из кассы 206 тысяч рублей
"Горячая линия" по жалобам на работу коллекторов открыта в Тверской области
Умер известный тверской фотограф Юрий Сурин
Неизвестный водитель сбил пешехода в Твери
Фестиваль бурной воды "Тьмацкий перекат -2019" пройдет в Твери
Не хватает в Тверской области инженеров, механиков, строителей, водителей и учителей
Упавшего в реку четырехлетнего мальчика в Тверской области спас одиннадцатиклассник
На беседу и чая из самовара приглашают жителей Твери
Недобросовестных охотников ловят в Тверской области
На конкурсе «Краски радуги» определят лучшие детские хореографические коллективы Тверской области
Подростки Твери могут стать участниками Всероссийского флешмоба о правилах дорожного движения
Собственников зданий в Твери хотят обязать благоустраивать прилегающую территорию