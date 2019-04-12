Дорожают в Тверской области овощи, а дешевеют макароны, карамель и колбасы

СЕГОДНЯ 18:00 2019-04-12T18:00:42+03:00

А цены все растут и растут Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Тверской области продолжают следить за ценами. Итоги очередного еженедельного мониторинга опубликовал Тверьстат.

Цены на овощи в регионе по-прежнему растут. На прошлой неделе морковь подорожала на 7,2%, капуста – на 4,4%, репчатый лук – на 2,4%, а картофель - на 2,8%. Также дороже стал рис, маргарин, вареная колбаса, жирный творог, пшено и мука (товары прибавили от 1 до 2,5%).

Зато карамель в Тверской области стала дешевле на 4,5%. Колбаса полукопченая и варено-копченая «сбросила» 3,7% от стоимости. Подешевело также в регионе сливочное и подсолнечное масло, макароны, гречка и сарах-песок.

Еще упали цены на курятину и свинину (на 2%).

ИСТОЧНИК KP.RU