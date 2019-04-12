В Тверской области осудят дачного вора, который похитил 15 бутылок алкоголя, игрушки, настенные часы и инструменты

СЕГОДНЯ 17:06 2019-04-12T17:06:57+03:00

Часть похищенного была изъята во время обыска по месту жительства злоумышленника. Фото: Кирилл ЧАЩИН

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В Тверской области в суд направлено уголовное дело о хищениях имущества. Следствие считает, что уроженец Москвы с 3 сентября по 12 ноября 2018 года ночью совершал кражи из дачных домов в деревнях Бежецкого района.

Похитил он две бензопилы, две бензокосы, три болгарки, сварочный аппарат, масляный радиатор, обогреватель, дрель, насосную станцию, электросамовар, магнитолу, иконы, настенные часы, прожектор, алюминиевые бидоны, системный блок компьютера, чугунные сковороды, чайный сервиз, лопату, 15 бутылок алкогольных напитков и детские игрушки. На общую сумму - свыше 170 тысяч рублей.

Часть похищенного была изъята во время обыска по месту жительства злоумышленника.

В областной прокуратуре сообщили, что уголовное дело будет рассматривать Бежецкий городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU