2019-04-12T16:37:11+03:00
Происшествия

Сухую траву продолжают поджигать в Тверской области

То и дело вспыхивают серьезные пожары
Виктория ФОМИНА
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12 апреля траву подожгли у Южного путепровода12 апреля траву подожгли у Южного путепроводаФото: Виктория ЖУКОВА
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В Тверской области с наступлением теплой погоды участились случаи возгораний сухой травы. 12 апреля траву подожгли у Южного путепровода, рядом со зданием Налоговой службы в областном центре. Также серьезные пожары, связанные с неконтролируемым палом сухостоя, вспыхнули в районе деревни Андрейково под Тверью и между деревнями Паликно и Кривцово.

На места происшествий быстро приезжают пожарные расчеты. Благодаря оперативной работе спасателей, угрозы для населённых пунктов нет.

Напомним, сообщения о подобных пожарах поступают дежурным ГУ МЧС России по Тверской области ежедневно. Например, 5 апреля, спасатели выезжали на такие вызовы 24 раза, а 6 и 7 апреля – 7 и 10 раз, соответственно.

Жителей просят быть бдительными и сообщать о случаях возгораний по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы 44-12-44 или по номеру Единой службы спасения 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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