2019-04-12T16:05:01+03:00
Общество

Первомайская демонстрация пройдет в Твери по улице Советской

В городе началась подготовка к майским праздникам
Виктория ФОМИНА
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В прошлом году на шествии прошло 16 тысяч жителейВ прошлом году на шествии прошло 16 тысяч жителейФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В Твери на 1 мая запланирован ряд торжественных мероприятий. День международной солидарности трудящихся отметят праздничным шествием и концертом в Городском саду.

Демонстрация начнется в 10:00 на Советской улице. Маршрут шествия - от Театральной площади до площади Славы. После этого, в полдень, на главной сцене Горсада выступят тверские творческие коллективы.

Кроме этого, различные мероприятия пройдут в районах Твери, муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования. Полный перечень доступен на сайте администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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