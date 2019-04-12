Первомайская демонстрация пройдет в Твери по улице Советской
В городе началась подготовка к майским праздникам
В прошлом году на шествии прошло 16 тысяч жителейФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В Твери на 1 мая запланирован ряд торжественных мероприятий. День международной солидарности трудящихся отметят праздничным шествием и концертом в Городском саду.
Демонстрация начнется в 10:00 на Советской улице. Маршрут шествия - от Театральной площади до площади Славы. После этого, в полдень, на главной сцене Горсада выступят тверские творческие коллективы.
Кроме этого, различные мероприятия пройдут в районах Твери, муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования. Полный перечень доступен на сайте администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU