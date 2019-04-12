Первомайская демонстрация пройдет в Твери по улице Советской

СЕГОДНЯ 16:05 2019-04-12T16:05:01+03:00

В прошлом году на шествии прошло 16 тысяч жителей Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

В городе началась подготовка к майским праздникам

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В Твери на 1 мая запланирован ряд торжественных мероприятий. День международной солидарности трудящихся отметят праздничным шествием и концертом в Городском саду.

Демонстрация начнется в 10:00 на Советской улице. Маршрут шествия - от Театральной площади до площади Славы. После этого, в полдень, на главной сцене Горсада выступят тверские творческие коллективы.

Кроме этого, различные мероприятия пройдут в районах Твери, муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования. Полный перечень доступен на сайте администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU