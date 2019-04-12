Под стражу взяли коллектора из Твери, который ворвался в квартиру к должнику
В Твери 12 апреля в Заволжском районном суде было рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения сотруднику микрофинансовой организации. 27-летнего мужчину обвиняют в незаконном проникновении в жилище с применением насилия.
По решению суда молодой человек останется под стражей на два месяца, до 10 июня.
Напомним, мужчина в роли коллектора пришел домой к клиенту, который просрочил еженедельный платёж. Несмотря на то, что внутрь его не пропускали, он оттолкнул стоявшую у двери женщину и ворвался в квартиру. Дома в этот момент была супруга, пятилетний сын и теща клиента. Коллектор стал запугивать родных на глазах у ребенка.
Через несколько дней подозреваемого задержали и в его отношении возбудили уголовное дело. Если вина мужчины будет доказана, он рискует забыть про свободу на ближайшие два года.
ИСТОЧНИК KP.RU