Под стражу взяли коллектора из Твери, который ворвался в квартиру к должнику

СЕГОДНЯ 15:36 2019-04-12T15:39:49+03:00

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В Твери 12 апреля в Заволжском районном суде было рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения сотруднику микрофинансовой организации. 27-летнего мужчину обвиняют в незаконном проникновении в жилище с применением насилия.

По решению суда молодой человек останется под стражей на два месяца, до 10 июня.

Напомним, мужчина в роли коллектора пришел домой к клиенту, который просрочил еженедельный платёж. Несмотря на то, что внутрь его не пропускали, он оттолкнул стоявшую у двери женщину и ворвался в квартиру. Дома в этот момент была супруга, пятилетний сын и теща клиента. Коллектор стал запугивать родных на глазах у ребенка.

Через несколько дней подозреваемого задержали и в его отношении возбудили уголовное дело. Если вина мужчины будет доказана, он рискует забыть про свободу на ближайшие два года.

ИСТОЧНИК KP.RU