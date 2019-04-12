2019-04-12T14:05:50+03:00
Общество

Судья удалила журналистов с заседания по делу о незаконном проникновении коллектора в квартиру жителя Твери

12 апреля должны назначить меру пресечения обвиняемому
Виктория ФОМИНА
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Обвиняемый прячет лицо и натягивает на голову капюшонОбвиняемый прячет лицо и натягивает на голову капюшонФото: Альберт БОЙКОВ
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В Заволжском районном суде Твери 12 апреля слушается ходатайство следствия об избрании меры пресечения 27-летнему мужчине, которого обвиняют в незаконном проникновении в жилище с применением насилия.

Молодой человек работает менеджером в компании "Лига денег". Когда клиент просрочил еженедельный платёж, он в роли коллектора пришел к ним домой. Дверь ему открыла супруга заёмщика. Несмотря на то, что внутрь его не пропускали, он оттолкнул стоявшую у двери женщину и ворвался внутрь. Дальнейшее давление и угрозы происходили на глазах пятилетнего ребенка.

В зале суда присутствуют представители прокуратуры, микрокрединой организации, включая директора тверского филиала и следователи СКР. Работает там и корреспондент “КП”-Тверь”. Он сообщил, что судья Заволжского районного суда не посоветовалась с участниками процесса и удалила всех представителей СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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