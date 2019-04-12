2019-04-12T13:59:18+03:00
Общество

«Тверь Водоканал» восстанавливает резервные скважины на Тверецком водозаборе

Специалисты ООО «Тверь Водоканал» завершили работы по перекладке участка трубопровода от водозаборного узла до водовода глубоких скважин.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Фото: пресс-служба ООО "Тверь Водоканал"Фото: пресс-служба ООО "Тверь Водоканал"
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Протяженность смонтированного участка составила 130 метров. Далее будет установлен насос и станция управления, и бездействовавшая некоторая время скважина может быть запущена в работу. Планируются аналогичные работы еще на нескольких скважинах.

«Мы готовимся к масштабным работам по перекладке тысячного водовода в районе деревни Ветлино, которые запланированы на лето. Одну ветку магистрального водопровода, по которой поступает вода с Медновского водозабора, придется вывести из работы. Чтобы потребители не почувствовали снижения параметров подачи воды, мы восстанавливаем имеющиеся резервы на Тверецком», - комментирует начальник водопроводного цеха ООО «Тверь Водоканал» Константин Смирнов.

На сегодняшний день на Медновском и Тверецком водозаборах являются действующими 70 скважин. В работе одновременно задействованы 35 скважин разной глубины общей производительностью около 120 тысяч кубометров воды в сутки. Водоподготовка перед подачей ресурса потребителям производится на Тверецком водозаборе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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