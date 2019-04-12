20 мастер-классов пройдет на образовательном форуме «Медиасмыслы» в Тверской области
В Твери 14 апреля начнется четвертый образовательный форум «Медиасмыслы». Его участниками станут школьники, студенты и журналисты региона. Организаторы подготовили 20 мастер-классов и лекций по журналистике, PR, работе в социальных сетях.
Форум «Медиасмыслы» позволит участникам пообщаться с журналистами федеральных изданий и специалистами по работе в социальных сетях, а также актуализировать принципы работы и узнать тренды современной журналистики.
Мастер-классы и лекции будут вести специалисты федеральных СМИ, а также представители пресс-центра Ассоциации победителей олимпиад и молодежных медиа, МГИМО, РАНХиГС и другие эксперты.
Образовательная программа включает в себя несколько тематических блоков: фото, видео, радио. Также запланированы профессиональные конкурсы, психологические тренинги, встречи с писателями и многое другое.
ИСТОЧНИК KP.RU