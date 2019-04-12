2019-04-12T13:11:26+03:00
Общество

Все детские лагеря Твери и области закрепили за определёнными больницами

В пришкольных лагерях будут работать штатные медики школ
Виктория ТУШКОВА
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Врачи городских и районных больниц будут следить летом за здоровьем детей, отдыхающих в лагеряхВрачи городских и районных больниц будут следить летом за здоровьем детей, отдыхающих в лагеряхФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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48 медработников будут следить летом за здоровьем детей, отдыхающих в 23 загородных лагерях и на детской даче «Отмичи» - сообщает региональное правительство. Каждый из 13 загородных летних лагерей, расположенных в Калининском районе, закреплён за какой-либо детской больницей:

- клиническая детская больница №2 - «Дружба», «Романтик», «Компьютерия», «Тверца» и палаточный лагерь «Родники»);

- детская больница №3 - «Радуга», «Спутник», «Звездный» и «Экспресс»;

- детская больница №1 и 6-я горбольница - обслуживают по два лагеря соответственно: «Ромашка» и «Ровесник», «Чайка» и «Детские дачи «Отмичи».

Ещё 10 оздоровительных лагерей, находящихся в районах области, закреплены за ЦРБ Бежецка, Бологое, Вышнего Волочка, Калязина, Кашина, Конаково, Кимр, Осташкова, Рамешек и Ржева.

В пришкольных лагерях с дневным пребыванием будут работать штатные медики школ.

Медперсонал лагерей обязан ежедневно осматривать детей, контролировать санитарное состояние всех помещений, организацию режима дня, выполнение норм питания, качество поступающих продуктов и условия их хранения, технологии приготовления блюд, качество готовой пищи и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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