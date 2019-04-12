"Газель" и две иномарки столкнулись в Твери

СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-12T13:03:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 11 апреля, в Твери на улице Спартака столкнулись три автомобиля. Авария произошла в вечерний час пик и создала большую пробку.

По предварительным данным, “Газель” врезалась в “Range Rover”, который двигался по встречной полосе. После этого в заднюю часть грузовика въехал “Lexus”.

Машины перекрыли обе полосы. Водителям приходилось объезжать их по тротуару.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что во время аварии обошлось без пострадавших, но автомобили получили значительные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU