2019-04-12T13:03:52+03:00
Происшествия

"Газель" и две иномарки столкнулись в Твери

Из-за аварии в вечерний час пик собралась пробка
Виктория ФОМИНА
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В четверг, 11 апреля, в Твери на улице Спартака столкнулись три автомобиля. Авария произошла в вечерний час пик и создала большую пробку.

По предварительным данным, “Газель” врезалась в “Range Rover”, который двигался по встречной полосе. После этого в заднюю часть грузовика въехал “Lexus”.

Машины перекрыли обе полосы. Водителям приходилось объезжать их по тротуару.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что во время аварии обошлось без пострадавших, но автомобили получили значительные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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