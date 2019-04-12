Тверская область оказалась в середине рейтинга регионов, где самые плохие дороги

СЕГОДНЯ 12:32 2019-04-12T12:32:39+03:00

Всего в регионе около 34 тысяч километров дорог Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Верхневолжье прибавило три позиции по сравнению с 2017 годом

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Тверская область заняло 21 место в рейтинге регионов с самыми аварийными дорогами. Всего в список попало 50 субъектов РФ.

Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» опубликовал результаты исследований 2018 года. Эксперты разделили дороги на три категории – зелёную, желтую и красную. Тверская область попала в желтую зону, где “всё еще не так и плохо”.

Анализ показал, что в 2018 году по причине неудовлетворительных дорожных условий (НДУ) в Тверской области произошло 1334 аварии, в которых 115 человек погибли и 1708 получили травмы. Всего в регионе около 34 тысяч километров дорог, а автопарк составляет 545 машин на тысячу населения.

Возглавляет рейтинг третий год подряд Томская область (455 аварий из-за НДУ). Москва заняла 12 место, упав на четыре позиции.

Замыкает список Челябинская область, где за год произошло 4364 аварии из-за НДУ (побило 356 человек и 5603 получили травмы).

ИСТОЧНИК KP.RU