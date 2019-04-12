2019-04-12T12:32:39+03:00
Общество

Тверская область оказалась в середине рейтинга регионов, где самые плохие дороги

Верхневолжье прибавило три позиции по сравнению с 2017 годом
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Всего в регионе около 34 тысяч километров дорогВсего в регионе около 34 тысяч километров дорогФото: Сергей ГРАЧЕВ
Изменить размер текста:

Тверская область заняло 21 место в рейтинге регионов с самыми аварийными дорогами. Всего в список попало 50 субъектов РФ.

Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» опубликовал результаты исследований 2018 года. Эксперты разделили дороги на три категории – зелёную, желтую и красную. Тверская область попала в желтую зону, где “всё еще не так и плохо”.

Анализ показал, что в 2018 году по причине неудовлетворительных дорожных условий (НДУ) в Тверской области произошло 1334 аварии, в которых 115 человек погибли и 1708 получили травмы. Всего в регионе около 34 тысяч километров дорог, а автопарк составляет 545 машин на тысячу населения.

Возглавляет рейтинг третий год подряд Томская область (455 аварий из-за НДУ). Москва заняла 12 место, упав на четыре позиции.

Замыкает список Челябинская область, где за год произошло 4364 аварии из-за НДУ (побило 356 человек и 5603 получили травмы).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Судья удалила журналистов с заседания по делу о незаконном проникновении коллектора в квартиру жителя Твери
«Тверь Водоканал» восстанавливает резервные скважины на Тверецком водозаборе
20 мастер-классов пройдет на образовательном форуме «Медиасмыслы» в Тверской области
Все детские лагеря Твери и области закрепили за определёнными больницами
"Газель" и две иномарки столкнулись в Твери
У невнимательного покупателя в магазине Тверской области украли телефон
Горячую линию по вакцинопрофилактике организуют в Тверской области
Бульдозеры перекопали Волынское кладбище в Твери
Замдиректора магазина в Тверской области украла из кассы 206 тысяч рублей
"Горячая линия" по жалобам на работу коллекторов открыта в Тверской области
Умер известный тверской фотограф Юрий Сурин
Неизвестный водитель сбил пешехода в Твери
Фестиваль бурной воды "Тьмацкий перекат -2019" пройдет в Твери
Не хватает в Тверской области инженеров, механиков, строителей, водителей и учителей
Упавшего в реку четырехлетнего мальчика в Тверской области спас одиннадцатиклассник
На беседу и чая из самовара приглашают жителей Твери
Недобросовестных охотников ловят в Тверской области
На конкурсе «Краски радуги» определят лучшие детские хореографические коллективы Тверской области
Подростки Твери могут стать участниками Всероссийского флешмоба о правилах дорожного движения
Собственников зданий в Твери хотят обязать благоустраивать прилегающую территорию