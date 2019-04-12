Тверская область оказалась в середине рейтинга регионов, где самые плохие дороги
Тверская область заняло 21 место в рейтинге регионов с самыми аварийными дорогами. Всего в список попало 50 субъектов РФ.
Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» опубликовал результаты исследований 2018 года. Эксперты разделили дороги на три категории – зелёную, желтую и красную. Тверская область попала в желтую зону, где “всё еще не так и плохо”.
Анализ показал, что в 2018 году по причине неудовлетворительных дорожных условий (НДУ) в Тверской области произошло 1334 аварии, в которых 115 человек погибли и 1708 получили травмы. Всего в регионе около 34 тысяч километров дорог, а автопарк составляет 545 машин на тысячу населения.
Возглавляет рейтинг третий год подряд Томская область (455 аварий из-за НДУ). Москва заняла 12 место, упав на четыре позиции.
Замыкает список Челябинская область, где за год произошло 4364 аварии из-за НДУ (побило 356 человек и 5603 получили травмы).
ИСТОЧНИК KP.RU