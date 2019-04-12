2019-04-12T12:01:52+03:00
Происшествия

У невнимательного покупателя в магазине Тверской области украли телефон

Гаджет мужчина оставил без присмотра на прилавке
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Через несколько часов телефонного вора задержали полицейскиеЧерез несколько часов телефонного вора задержали полицейскиеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Тверской области 36-летний житель Торжка сообщил полицейским о том, что у него украли телефон. Произошло это днем в одном из магазинов Кимр. Злоумышленник воспользовался невнимательностью потерпевшего и забрал оставленный без присмотра на прилавке сотовый телефон.

Полицейские опросили персонал магазина и просмотрели записи камер видеонаблюдения. Информацию с приметами злоумышленника передали экипажам полиции, которые патрулировали улицы.

Через несколько часов злоумышленник был задержан. Им оказался безработный 49-летний местный житель. В полицию мужчина отдал похищенный гаджет.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что в его отношении возбуждено уголовное дело. Пока мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Судья удалила журналистов с заседания по делу о незаконном проникновении коллектора в квартиру жителя Твери
«Тверь Водоканал» восстанавливает резервные скважины на Тверецком водозаборе
20 мастер-классов пройдет на образовательном форуме «Медиасмыслы» в Тверской области
Все детские лагеря Твери и области закрепили за определёнными больницами
"Газель" и две иномарки столкнулись в Твери
Тверская область оказалась в середине рейтинга регионов, где самые плохие дороги
Горячую линию по вакцинопрофилактике организуют в Тверской области
Бульдозеры перекопали Волынское кладбище в Твери
Замдиректора магазина в Тверской области украла из кассы 206 тысяч рублей
"Горячая линия" по жалобам на работу коллекторов открыта в Тверской области
Умер известный тверской фотограф Юрий Сурин
Неизвестный водитель сбил пешехода в Твери
Фестиваль бурной воды "Тьмацкий перекат -2019" пройдет в Твери
Не хватает в Тверской области инженеров, механиков, строителей, водителей и учителей
Упавшего в реку четырехлетнего мальчика в Тверской области спас одиннадцатиклассник
На беседу и чая из самовара приглашают жителей Твери
Недобросовестных охотников ловят в Тверской области
На конкурсе «Краски радуги» определят лучшие детские хореографические коллективы Тверской области
Подростки Твери могут стать участниками Всероссийского флешмоба о правилах дорожного движения
Собственников зданий в Твери хотят обязать благоустраивать прилегающую территорию