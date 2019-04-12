У невнимательного покупателя в магазине Тверской области украли телефон

СЕГОДНЯ 12:01 2019-04-12T12:01:52+03:00

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В Тверской области 36-летний житель Торжка сообщил полицейским о том, что у него украли телефон. Произошло это днем в одном из магазинов Кимр. Злоумышленник воспользовался невнимательностью потерпевшего и забрал оставленный без присмотра на прилавке сотовый телефон.

Полицейские опросили персонал магазина и просмотрели записи камер видеонаблюдения. Информацию с приметами злоумышленника передали экипажам полиции, которые патрулировали улицы.

Через несколько часов злоумышленник был задержан. Им оказался безработный 49-летний местный житель. В полицию мужчина отдал похищенный гаджет.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что в его отношении возбуждено уголовное дело. Пока мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU