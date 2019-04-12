2019-04-12T11:23:22+03:00
Общество

Горячую линию по вакцинопрофилактике организуют в Тверской области

Телефон будет работать по будням в рабочее время
Виктория ТУШКОВА
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Горячая линия будет работать с 15 по 29 апреля в будние дниГорячая линия будет работать с 15 по 29 апреля в будние дниФото: Ольга Крыльцова
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Управление Роспотребнадзора по Тверской области сообщает, что с 15 по 29 апреля в ведомстве будет работать горячая линия по вакцинопрофилактике. Консультирование организуют в рамках Европейской недели иммунизации.

Все желающие смогут получить рекомендации специалистов- эпидемиологов, а также задать вопросы по вакцинации против кори, краснухи, эпидемического паротита, дифтерии, коклюша и столбняка, полиомиелита, пневмококковой и гемофильной инфекции и других заболеваний.

Телефон горячей линии: 8 (4822) 34-70-18 (доб.118)

Он будет работать с 09:00 до 18:00 по рабочим дням (перерыв на обед с 13-00 до 14-00).

ИСТОЧНИК KP.RU

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