Бульдозеры перекопали Волынское кладбище в Твери

СЕГОДНЯ 11:13 2019-04-12T11:13:59+03:00

В последнее время старинное кладбище было захламлено мусором, за ним никто не ухаживал

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В Твери на Волынском кладбище, закрытом в конце 1940 - начале 1950-х гг., до сих пор сохранены десятки старинных надгробных памятников. За территорией кладбища долгое время никто не следил, она захламлялась мусором, а в последнее время хоронили там домашних животных.

Как сообщает проект "Тверские своды", сейчас территорию западной части старинного кладбища перекапывает тяжёлая техника, бульдозеры ездят прямо по могилам. Они выворачивают могильные плиты и металлические ограды, копают землю.

Очевидцы успели сфотографировать весь масштаб действий. На снимках видно, что на территории кладбища на земле лежат новые бетонные столбы линий электропередач. Можно предположить, что на участке тянут новую линию, которая как раз проходит по месту захоронения.

- Судя по столбу, будут устанавливать ЛЭП. Без ЛЭП тут теперь совсем никак. Ведь люди же купили квартиры в непосредственной близости от старого кладбища, с чудесным видом на кладбищенские оградки. Можно и памятью уважаемых, но давно забытых пожертвовать…., - комментируют происходящие местные жители в соцсетях.

Волынское кладбище – одно из старейших в Твери. На нем хоронили самых почетных и уважаемых жителей. Есть на кладбище и братская могила репрессированных и памятник советским солдатам.

Территорию старого кладбища перекапывают бульдозеры Фото: vk.com/ТВЕРСКИЕ СВОДЫ/ Александр Терещенков

Волынское кладбище – одно из старейших в Твери Фото: vk.com/ТВЕРСКИЕ СВОДЫ/ Александр Терещенков

Работы ведутся на западной части кладбища Фото: vk.com/ТВЕРСКИЕ СВОДЫ/ Александр Терещенков

Техника выворачивает могилы Фото: vk.com/ТВЕРСКИЕ СВОДЫ/ Александр Терещенков

ИСТОЧНИК KP.RU