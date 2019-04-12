Замдиректора магазина в Тверской области украла из кассы 206 тысяч рублей
В Тверской области Ржевский городской суд назначил наказание женщине, которая совершила кражу. Причем деньги она похитили из супермаркета, в котором работала заместителем директора.
Было установлено, что вечером 6 декабря 2018 года сотрудница собрала из касс выручку. Деньги она принесла в помещение главной кассы магазина и пересчитала. После этого она вернулась к кассам и похитила 206 000 рублей.
В пресс-службе суда сообщили, что подсудимая в полном объёме согласилась с предъявленным обвинением и ходатайствовала о постановлении дела без проведения судебного разбирательства. Также она возместила причиненный ущерб.
В итоге женщине назначили условное лишение свободы на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU