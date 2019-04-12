Замдиректора магазина в Тверской области украла из кассы 206 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:59 2019-04-12T10:59:30+03:00

За это она получила условный срок

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В Тверской области Ржевский городской суд назначил наказание женщине, которая совершила кражу. Причем деньги она похитили из супермаркета, в котором работала заместителем директора.

Было установлено, что вечером 6 декабря 2018 года сотрудница собрала из касс выручку. Деньги она принесла в помещение главной кассы магазина и пересчитала. После этого она вернулась к кассам и похитила 206 000 рублей.

В пресс-службе суда сообщили, что подсудимая в полном объёме согласилась с предъявленным обвинением и ходатайствовала о постановлении дела без проведения судебного разбирательства. Также она возместила причиненный ущерб.

В итоге женщине назначили условное лишение свободы на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU