2019-04-12T10:23:29+03:00
Общество

"Горячая линия" по жалобам на работу коллекторов открыта в Тверской области

Вся поступившая информация будет проверена
Виктория ФОМИНА
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"Горячая линия" работает в Тверской области"Горячая линия" работает в Тверской областиФото: Анна КОЛПАКОВА
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В Тверской области работает «горячая линия» для обращений граждан по поводу неправомерных действий коллекторских агентств. Обратиться в прокуратуру граждане могут по номеру телефона +7-980-630-03-87 в период с 15 апреля по 15 мая. Принимаются заявки по фактам нарушения законодательства со стороны специалистов по взысканию задолженностей.

Звонки принимает дежурный в будни с 9:00 до 18:00 (в пятницу с 9.00 до 16:45) с перерывом на обед с 13:00 до 13:45.

В областной прокуратуре сообщили, что поступившая на телефон «горячей линии» информация будет проверена, а при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

При обращении нужно указать: место действий, обстоятельства правонарушения, информация об организации либо должностных лицах действия (бездействие) и решения которые обжалуются.

Напомним, что в Твери расследуется уголовное дело о «Незаконном проникновении в жилище с применением насилия» после того, как коллектор ворвался в квартиру, оттолкнув хозяйку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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