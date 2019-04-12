Умер известный тверской фотограф Юрий Сурин
Он был признанным мастером фотографии репортажного жанра
12 апреля ушел из жизни известный фотограф Юрий Сурин Фото: личная страница Юрия Сурина в соцсети
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В Твери 12 апреля на 44 году жизни умер известный фотограф Юрий Сурин. Он скончался ночью в отделении реанимации больницы скорой медицинской помощи.
В апреле Юрия госпитализировали в медицинское учреждение. Сначала его положили в общую палата, затем перевели в отделение реанимации.
Юрий Сурин был признанным мастером фотографии репортажного жанра. Он неоднократно был лауреатом и победителем различных журналистских и фото-конкурсов. Работал с тверскими СМИ и вел собственный блог.
Редакция “КП”-Тверь” соболезнует родным и близким Юрия.
ИСТОЧНИК KP.RU