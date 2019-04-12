Неизвестный водитель сбил пешехода в Твери

СЕГОДНЯ 09:42 2019-04-12T09:42:42+03:00

Потерпевший сам обратился к врачам Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

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В четверг, 11 апреля, в Твери на Петербургском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого пострадал мужчина. Авария случилась около 00.15 на Петербургском шоссе в районе дома №51.

Полицейские сообщают о том, что неустановленный водитель "Mitsubishi lancer" сбил 53-летнего мужчину, который переходил проезжую часть внутридворовой территории по линии тротуара. После столкновения водитель покинул место ДТП.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, потерпевший сумел самостоятельно обратиться за помощью к врачам. Мужчине врачи оказали помощь и отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU