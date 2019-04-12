Не хватает в Тверской области инженеров, механиков, строителей, водителей и учителей

СЕГОДНЯ 08:43 2019-04-12T08:43:33+03:00

В регионе открыто более 11 тысяч вакансий

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В первом квартале 2019 года работу нашли 4,6 жителей Тверской области. Также временное трудоустройство на общественные работы получили около 200 человек, еще 40 ранее безработных открыли собственное дело.

В регионе в данный момент открыто порядка 11,1 тысяч вакансий.

В Главном управлении по труду и занятости Тверской области сообщили, что популярностью пользуются в регионе специалисты инженерно-технического профиля, а также рабочие специальности: слесари, слесари-сантехники, электрогазосварщики, механики и другие. Таких вакансий зарегистрировано больше всего - 4,2 тысячи.

Вторую позицию занимают работники сфер здравоохранения, спорта и социального обеспечения (1,7 тысяч вакансий).

Требуются также в Тверской области строители, водители, воспитатели, учителя и тренеры, специалисты сферы обслуживания.

На начало апреля в органах службы занятости зарегистрировано 5,6 тысячи безработных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU