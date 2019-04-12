Упавшего в реку четырехлетнего мальчика в Тверской области спас одиннадцатиклассник

СЕГОДНЯ 08:04 2019-04-12T08:04:55+03:00

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В Тверской области нашли молодого человека, который спас четырехлетнего мальчика. Ребенок упал в реку в деревне Покровского Осташковского округа и потерял сознание. На берег его вытащили родственники, но привести самостоятельно в чувство не смогли.

Спасать ребенка бросился прохожий, который оказал мальчику первую необходимую помощь. После приезда «скорой» герой ушел. Молодого человека очевидцы стали искать в социальных сетях.

Оказалось, что спас ребенка одиннадцатиклассник из деревни Сорога Осташковского округа.

- Искали его всей областью. И это не образное выражение! Через несколько репостов удалось узнать не только его имя, но и даже где он учится. Денис ученик 11 класса гимназии № 2. Не просто школьник, а еще и волонтер. Мы говорим ему огромное спасибо, желаем ему здоровья и успехов, - написала инициатор поисков.

Стоит отметить, что школьник помогает сверстникам и пенсионерам (например, в 2018 году он обучал пожилых людей работе на компьютере), участвует в субботниках и даже работал волонтером на избирательных участках.

ИСТОЧНИК KP.RU