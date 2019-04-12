Фестиваль бурной воды "Тьмацкий перекат -2019" пройдет в Твери
В субботу, 13 апреля, в Твери пройдет традиционный фестиваль «Тьмацкий перекат 2019». Старт будет на реке Тьмака в районе 1-ой городской больницы (пересечение улицы Брагина и Беляковского переулка).
Участвовать в соревнования могут лица старше 10 лет. Важные требования – умение плавать и наличие медицинского допуска.
Традиционно соревнования имеют большой интерес со стороны зрителей, приезжают на них участники не только из Тверской области, но и других городов Центральной России.
Открытие соревнований в 11:30 (регистрация участников начнется в 09:30). Подведение итогов и награждение запланировано на 18:00. Подробности можно узнать у президента «Тверь каяк клуб» Михаила Орлова по телефону: 8-920-690-57-67.
ИСТОЧНИК KP.RU