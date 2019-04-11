На беседу и чая из самовара приглашают жителей Твери
14 апреля Музей тверского быта приглашает заглянуть в трактир на чашку чая.
Это необычная музейная встреча. Гости в окружении старинных самоваров смогут выпить ароматный чай с традиционным тверским угощением – пряниками, баранками, сушками, сухарями. И не просто так, а по настоящему русскому обычаю.
Во время этого сотрудники музея расскажут о тверских традициях купеческого чаепития, русских обычаях застолья, истории появления самовара на Руси и многом другом.
Стоимость участия: дети – 150 руб./ чел.; взрослые – 250 руб./чел.
Предварительная запись обязательна!
Адрес музея: ул. Горького, д. 19/4
Телефон: 8 (4822) 52-84-04.
ИСТОЧНИК KP.RU