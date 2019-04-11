На беседу и чая из самовара приглашают жителей Твери

СЕГОДНЯ 19:56 2019-04-11T19:59:28+03:00

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14 апреля Музей тверского быта приглашает заглянуть в трактир на чашку чая.

Это необычная музейная встреча. Гости в окружении старинных самоваров смогут выпить ароматный чай с традиционным тверским угощением – пряниками, баранками, сушками, сухарями. И не просто так, а по настоящему русскому обычаю.

Во время этого сотрудники музея расскажут о тверских традициях купеческого чаепития, русских обычаях застолья, истории появления самовара на Руси и многом другом.

Стоимость участия: дети – 150 руб./ чел.; взрослые – 250 руб./чел.

Предварительная запись обязательна!

Адрес музея: ул. Горького, д. 19/4

Телефон: 8 (4822) 52-84-04.

ИСТОЧНИК KP.RU