2019-04-11T18:50:20+03:00
Общество

Подростки Твери могут стать участниками Всероссийского флешмоба о правилах дорожного движения

Видеозарисовки принимаются до 5 мая
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Работы принимаются до 5 маяРаботы принимаются до 5 мая
Изменить размер текста:

5 апреля стартовал Всероссийский флешмоб #пддбаттл. Проходит он в соцсетях и будет длиться до 5 мая. Принять в нем могут участие и жители Тверской области.

Правила флешмоба: Снять видео хронометражем 1 минута и написать текст, в котором должна идти речь о том, как важно соблюдать правила безопасности на дороге (в автомобиле и других видах транспортных средств).

Участниками акции могут стать учащиеся от 12-18 лет. Принять участие можно одиночно, и командой.

Готовое видео следует размещать в соцсетях с хештегом #пддбаттл.

ПДД Баттл — это всероссийский социальный флэшмоб, направленный на реализацию политики безопасности детей и популяризацию правил дорожного движения среди подростков возраста 12-18 лет через современные каналы коммуникации: instagram, facebook, vkontakte, youtube.

Организатор акции - Юные инспекторы движения России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На беседу и чая из самовара приглашают жителей Твери
Недобросовестных охотников ловят в Тверской области
На конкурсе «Краски радуги» определят лучшие детские хореографические коллективы Тверской области
Собственников зданий в Твери хотят обязать благоустраивать прилегающую территорию
У двух лис и енотовидной собаки из Тверской области обнаружили бешенство
Более 100 новых случаев болезни Паркинсона ежегодно выявляется в Тверской области
Капитальный ремонт Крупского путепровода в Твери начнется в июле
Более 200 человек сдали досрочный ЕГЭ в Тверской области
Профобучение пройдут более 480 жителей Тверской области предпенсионного возраста
Молодой рецидивист украл у своего собутыльника игровую приставку в Твери
Следователи Тверской области разбираются в обстоятельствах гибели байдарочника
От пыли и грязи отчищено уже более 100 тысяч квадратных метров дорог в Твери
У посетительницы кафе в Твери украли деньги, мобильный телефон и золотые кольца
Более 250 комментариев собрала первая прямая линия администрации Твери с горожанами
Крупский путепровод в Твери закроют для движения транспорта на ремонт
Некоммерческие организации Тверской области могут получить гранты на реализацию культурных проектов
Подозреваемый в сбыте "тяжелых наркотиков" задержан в Тверской области
При лобовом столкновении в Тверской области пострадали три человека
Гибель каякера на реке в Тверской области сняли на видео
Администрация Твери начала серию прямых эфиров с горожанами
До семи лет колонии грозит мужчине из Твери, который заказал через Интернет допинг
Пьяный водитель не справился с управлением и съехал с дороги в Тверской области
Следователи СК расследуют в Твери уголовное дело о незаконном проникновении в чужую квартиру и угрозах коллекторов
В Твери три взрослых и несовершеннолетняя девочка пострадали в ДТП