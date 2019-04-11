Подростки Твери могут стать участниками Всероссийского флешмоба о правилах дорожного движения

СЕГОДНЯ 18:41 2019-04-11T18:50:20+03:00

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5 апреля стартовал Всероссийский флешмоб #пддбаттл. Проходит он в соцсетях и будет длиться до 5 мая. Принять в нем могут участие и жители Тверской области.

Правила флешмоба: Снять видео хронометражем 1 минута и написать текст, в котором должна идти речь о том, как важно соблюдать правила безопасности на дороге (в автомобиле и других видах транспортных средств).

Участниками акции могут стать учащиеся от 12-18 лет. Принять участие можно одиночно, и командой.

Готовое видео следует размещать в соцсетях с хештегом #пддбаттл.

ПДД Баттл — это всероссийский социальный флэшмоб, направленный на реализацию политики безопасности детей и популяризацию правил дорожного движения среди подростков возраста 12-18 лет через современные каналы коммуникации: instagram, facebook, vkontakte, youtube.

Организатор акции - Юные инспекторы движения России.

ИСТОЧНИК KP.RU