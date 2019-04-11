Подростки Твери могут стать участниками Всероссийского флешмоба о правилах дорожного движения
5 апреля стартовал Всероссийский флешмоб #пддбаттл. Проходит он в соцсетях и будет длиться до 5 мая. Принять в нем могут участие и жители Тверской области.
Правила флешмоба: Снять видео хронометражем 1 минута и написать текст, в котором должна идти речь о том, как важно соблюдать правила безопасности на дороге (в автомобиле и других видах транспортных средств).
Участниками акции могут стать учащиеся от 12-18 лет. Принять участие можно одиночно, и командой.
Готовое видео следует размещать в соцсетях с хештегом #пддбаттл.
ПДД Баттл — это всероссийский социальный флэшмоб, направленный на реализацию политики безопасности детей и популяризацию правил дорожного движения среди подростков возраста 12-18 лет через современные каналы коммуникации: instagram, facebook, vkontakte, youtube.
Организатор акции - Юные инспекторы движения России.
ИСТОЧНИК KP.RU