Недобросовестных охотников ловят в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:37 2019-04-11T19:37:59+03:00

Некоторые граждане уже стали выходить в охотничьи угодья с оружием в руках

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Весенняя охота на водоплавающую и боровую дичь начнется на территории Тверской области в 2019 году 20 апреля (27 апреля в северных районах). При этом сроки ограничены 10 днями.

Но в Минприроды Тверской области сообщили, что «недобросовестные» охотники уже стали выходить в охотничьи угодья с оружием в руках.

Таких нарушителей ловят инспекторы госохотнадзора. Они ежедневно патрулируют охотничьи угодья, в том числе и в ночью.

Например, 10 апреля задержали мужчину в районе озера Никополь в Западнодвинском районе. Он охотился с незарегистрированным оружием. Административное дело в его отношении было направлено для рассмотрения в суд. Грозит ему штраф до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты.

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области призывает охотников строго соблюдать Правила охоты и пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU