У двух лис и енотовидной собаки из Тверской области обнаружили бешенство
В Тверской области зарегистрировано сразу три случая заболевания бешенством. Специалисты отдела вирусологии ФГБУ «Тверская МВЛ» обнаружили опасный вирус:
- в патологическом материале лисы, которую убили в 500 метрах от урочища Костино в Кесовогорском районе;
- у енотовидной собаки, которую застрели также на территории Кесовогорского района, но уже в 850 метрах от урочища Сухое болото;
- у лисы, которую обнаружили в деревне Захарово Лихославльского района.
Зверей проверяли в рамках эпизоотологического мониторинга, реализуемого на территории Верхневолжья.
Напоминаем, что единственный способ защитить себя от бешенства – сделать своевременную вакцинацию домашним животным.
ИСТОЧНИК KP.RU