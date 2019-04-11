2019-04-11T18:03:08+03:00
Здоровье

У двух лис и енотовидной собаки из Тверской области обнаружили бешенство

Наличие болезни подтвердили вирусологи
Виктория ФОМИНА
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Опасную болезнь распространяли сразу две лисыОпасную болезнь распространяли сразу две лисыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Тверской области зарегистрировано сразу три случая заболевания бешенством. Специалисты отдела вирусологии ФГБУ «Тверская МВЛ» обнаружили опасный вирус:

- в патологическом материале лисы, которую убили в 500 метрах от урочища Костино в Кесовогорском районе;

- у енотовидной собаки, которую застрели также на территории Кесовогорского района, но уже в 850 метрах от урочища Сухое болото;

- у лисы, которую обнаружили в деревне Захарово Лихославльского района.

Зверей проверяли в рамках эпизоотологического мониторинга, реализуемого на территории Верхневолжья.

Напоминаем, что единственный способ защитить себя от бешенства – сделать своевременную вакцинацию домашним животным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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