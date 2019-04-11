Более 100 новых случаев болезни Паркинсона ежегодно выявляется в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:24 2019-04-11T17:24:55+03:00

Сегодня, 11 апреля, отмечается День борьбы с болезнью Паркинсона

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По оценкам ВОЗ, в России от болезни Паркинсона страдают 200 человек из каждых 100 тысяч - в равной степени как мужчины, так и женщины.

В Тверской области по сведениям главного врача Областного клинического лечебно-реабилитационного центра Ольги Бахаревой, ежегодно выявляется более 100 новых случаев болезни. Всего на учёте в областном кабинете состоит 1152 человека, половина из них - жители Твери.

Благодаря лечению, у более чем 90% пациентов отмечается положительный эффект: уменьшается скованность и замедленность движений, дрожь, улучшается походка.

СПРАВКА КП

Болезнь Паркинсона - долговременное дегенеративное расстройство центральной нервной системы. Поражает нервные клетки головного мозга, которые продуцируют допамин (биологически активное вещество, осуществляющее передачу электрохимического импульса между нейронами).

Причина болезни ученым точно неизвестна до сих пор. В настоящее время существуют лишь варианты лечения, помогающие в некоторой степени контролировать симптомы.

ИСТОЧНИК KP.RU