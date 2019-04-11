Капитальный ремонт Крупского путепровода в Твери начнется в июле
В администрации Твери сообщили, что капитальный ремонт Бурашевского путепровода начнется летом 2019 года (предположительно, в июле).
Необходимая документация для проведения конкурентных процедур по определению подрядчика, который будет выполнять работы, уже подготовлена. Выделено на это более 210 млн рублей из регионального и муниципального бюджетов.
Капитальный ремонт должен быть проведен за 11 месяцев с перекрытием движения на объекте. Однако планируется, что сроки перекрытия будет сокращены. Например, движение транспорта пустят пока будут идти работы по разбору тротуаров.
На Бурашевском путепроводе будет демонтировать трамвайные пути и расширять проезжую часть до четырех полос (по две в каждую сторону). Также планируется расширить тротуары до полутора метров и заменить освещение.
ИСТОЧНИК KP.RU