2019-04-11T17:08:17+03:00
Общество

Капитальный ремонт Крупского путепровода в Твери начнется в июле

На время работ движение транспорта по мосту будет перекрыто
Виктория ФОМИНА
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Путепровод находится в аварийном состоянии Фото: администрация ТвериПутепровод находится в аварийном состоянии Фото: администрация Твери
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В администрации Твери сообщили, что капитальный ремонт Бурашевского путепровода начнется летом 2019 года (предположительно, в июле).

Необходимая документация для проведения конкурентных процедур по определению подрядчика, который будет выполнять работы, уже подготовлена. Выделено на это более 210 млн рублей из регионального и муниципального бюджетов.

Капитальный ремонт должен быть проведен за 11 месяцев с перекрытием движения на объекте. Однако планируется, что сроки перекрытия будет сокращены. Например, движение транспорта пустят пока будут идти работы по разбору тротуаров.

На Бурашевском путепроводе будет демонтировать трамвайные пути и расширять проезжую часть до четырех полос (по две в каждую сторону). Также планируется расширить тротуары до полутора метров и заменить освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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