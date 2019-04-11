Более 200 человек сдали досрочный ЕГЭ в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:55 2019-04-11T16:55:58+03:00

В досрочный период ЕГЭ сдают так же, как и в основной Фото: Виктория ТУШКОВА

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Досрочный период ЕГЭ-2019 длился с 20 марта до 10 апреля. За эти дни в регионе более 200 выпускников прошлых лет сдали 11 экзаменов. С 5 по 10 апреля были предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.

- В резервные дни ЕГЭ проходит так же, как и в обычные дни экзаменов. С той лишь разницей, что участников в аудитории меньше. Однако такая возможность предоставляется только тем участникам, которые документально могут подтвердить уважительную причину своего отсутствия на экзамене, - отметила министр образования Тверской области Юлия Коваленко.

Основной период ЕГЭ-2019 начнется 27 мая и продлится до 1 июля. Самый массовый экзамен - русский язык - состоится 3 июня.

В Тверской области продолжает работу горячая линия по вопросам ЕГЭ:

+7 (4822) 32 06 19;

горячая линия Рособрнадзора:

+7 (495) 984 89 19;

а также телефон доверия ЕГЭ:

+7 (495) 104 68 38.

ИСТОЧНИК KP.RU