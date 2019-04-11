Следователи Тверской области разбираются в обстоятельствах гибели байдарочника

СЕГОДНЯ 15:35 2019-04-11T15:35:56+03:00

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Следователи СК РФ по Тверской области выясняют подробности гибели байдарочника у плотины на реке Медведица. Установлено, что 35-летний житель Дубны решил сплавиться на байдарке через плотину, однако после прохождения искусственного уступа надувное средство движения из-за сильного водного потока перевернулось. Потерпевший несколько раз пытался залезть обратно, но все его попытки оказались тщетны. Чуть позже тело погибшего было извлечено ниже по течению реки Медведица.

Как сообщает СУ СК РФ по Тверской области, проведен осмотр места происшествия, а также назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU