2019-04-11T16:32:39+03:00
Общество

Профобучение пройдут более 480 жителей Тверской области предпенсионного возраста

Граждане смогут повысить квалификацию или изучить другую профессию
Виктория ФОМИНА
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484 представителя старшего поколения из Тверской области в 2019 году пройдут профессиональное обучение. Уроки будут идти в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». На эти цели из федерального и областного бюджета выделят порядка 33 млн рублей.

На обучение имею право жители, которым до выхода на пенсию осталось пять лет. При этом посещать занятия могут как работающие граждане предпенсионного возраста, так и не состоящие в трудовых отношениях.

Обучение направлено на повышение квалификации или получение новой, востребованной на рынке труда профессии. Так жители смогут продолжить свою трудовую деятельность.

Максимальная продолжительность обучения составит шесть месяцев. В настоящее время новые навыки и знания получают уже 38 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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