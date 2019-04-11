Молодой рецидивист украл у своего собутыльника игровую приставку в Твери

СЕГОДНЯ 16:06 2019-04-11T16:06:20+03:00

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В полицию обратился 22-летний житель Твери. Он рассказал, что из его квартиры пропала игровая приставка. Ущерб потерпевший оценил в 4 000 рублей.

Следственно-оперативная группа, которая работала на месте преступления, выяснила, что в день происшествия заявитель распивал у себя дома алкоголь с малознакомым парнем. Когда хозяин уснул, гость забрал приставку и скрылся.

Полицейские поговорили с соседями и свидетелями произошедшего, а также изъяли следы рук предполагаемого преступника. Личность и местонахождение злоумышленника удалось установить во время оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 22-летний ранее судимый житель Твери.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что злоумышленник сознался в содеянном и сказал, что приставку продал. За кражу ему грозит до двух лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU