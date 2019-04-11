2019-04-11T16:06:20+03:00
Происшествия

Молодой рецидивист украл у своего собутыльника игровую приставку в Твери

За кражу ему грозит лишение свободы
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
На след подозреваемого вышли полицейскиеНа след подозреваемого вышли полицейскиеФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

В полицию обратился 22-летний житель Твери. Он рассказал, что из его квартиры пропала игровая приставка. Ущерб потерпевший оценил в 4 000 рублей.

Следственно-оперативная группа, которая работала на месте преступления, выяснила, что в день происшествия заявитель распивал у себя дома алкоголь с малознакомым парнем. Когда хозяин уснул, гость забрал приставку и скрылся.

Полицейские поговорили с соседями и свидетелями произошедшего, а также изъяли следы рук предполагаемого преступника. Личность и местонахождение злоумышленника удалось установить во время оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 22-летний ранее судимый житель Твери.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что злоумышленник сознался в содеянном и сказал, что приставку продал. За кражу ему грозит до двух лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У двух лис и енотовидной собаки из Тверской области обнаружили бешенство
Более 100 новых случаев болезни Паркинсона ежегодно выявляется в Тверской области
Капитальный ремонт Крупского путепровода в Твери начнется в июле
Более 200 человек сдали досрочный ЕГЭ в Тверской области
Профобучение пройдут более 480 жителей Тверской области предпенсионного возраста
Следователи Тверской области разбираются в обстоятельствах гибели байдарочника
От пыли и грязи отчищено уже более 100 тысяч квадратных метров дорог в Твери
У посетительницы кафе в Твери украли деньги, мобильный телефон и золотые кольца
Более 250 комментариев собрала первая прямая линия администрации Твери с горожанами
Крупский путепровод в Твери закроют для движения транспорта на ремонт
Некоммерческие организации Тверской области могут получить гранты на реализацию культурных проектов
Подозреваемый в сбыте "тяжелых наркотиков" задержан в Тверской области
При лобовом столкновении в Тверской области пострадали три человека
Гибель каякера на реке в Тверской области сняли на видео
Администрация Твери начала серию прямых эфиров с горожанами
До семи лет колонии грозит мужчине из Твери, который заказал через Интернет допинг
Пьяный водитель не справился с управлением и съехал с дороги в Тверской области
Следователи СК расследуют в Твери уголовное дело о незаконном проникновении в чужую квартиру и угрозах коллекторов
В Твери три взрослых и несовершеннолетняя девочка пострадали в ДТП