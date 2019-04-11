Молодой рецидивист украл у своего собутыльника игровую приставку в Твери
В полицию обратился 22-летний житель Твери. Он рассказал, что из его квартиры пропала игровая приставка. Ущерб потерпевший оценил в 4 000 рублей.
Следственно-оперативная группа, которая работала на месте преступления, выяснила, что в день происшествия заявитель распивал у себя дома алкоголь с малознакомым парнем. Когда хозяин уснул, гость забрал приставку и скрылся.
Полицейские поговорили с соседями и свидетелями произошедшего, а также изъяли следы рук предполагаемого преступника. Личность и местонахождение злоумышленника удалось установить во время оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 22-летний ранее судимый житель Твери.
В УМВД России по Тверской области сообщили, что злоумышленник сознался в содеянном и сказал, что приставку продал. За кражу ему грозит до двух лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU