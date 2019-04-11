От пыли и грязи отчищено уже более 100 тысяч квадратных метров дорог в Твери

СЕГОДНЯ 15:05 2019-04-11T15:05:09+03:00

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Работы по содержанию улично-дорожной сети Твери ведутся ежедневном и круглосуточном режиме. Дороги уже латают «большими картами» с использованием горячего асфальтобетона. Отремонтированы участки общей площадью более пяти тысяч квадратных метров (улицы Карбышева, Можайского, Освобождения, Туполева, Фадеева, Циолковского, проспекте Победы, Московском и Старицком шоссе).

Небольшие повреждения на проезжей части устраняют с помощью установки «Магнум». Сделано уже более 700 квадратных метров асфальта на улицах Маршала Конева, Советской, Софьи Перовской, Волоколамском, Комсомольском и Тверском проспектах, Волжском проезде, Московском и Старицком шоссе.

Ямочный ремонт продолжается на проспекте Победы, улицах 2-я Красной Слободы, Академическая, Скворцова-Степанова и Склизкова.

В администрации Твери сообщили, что дороги также отчищают от смёта. Чистят улицы шесть пылессосов. За смену каждая из машин убирает по 12-15 километров городских улиц (всего отчищено более 100 тысяч квадратных метров дороги).

ИСТОЧНИК KP.RU