От пыли и грязи отчищено уже более 100 тысяч квадратных метров дорог в Твери
Работы по содержанию улично-дорожной сети Твери ведутся ежедневном и круглосуточном режиме. Дороги уже латают «большими картами» с использованием горячего асфальтобетона. Отремонтированы участки общей площадью более пяти тысяч квадратных метров (улицы Карбышева, Можайского, Освобождения, Туполева, Фадеева, Циолковского, проспекте Победы, Московском и Старицком шоссе).
Небольшие повреждения на проезжей части устраняют с помощью установки «Магнум». Сделано уже более 700 квадратных метров асфальта на улицах Маршала Конева, Советской, Софьи Перовской, Волоколамском, Комсомольском и Тверском проспектах, Волжском проезде, Московском и Старицком шоссе.
Ямочный ремонт продолжается на проспекте Победы, улицах 2-я Красной Слободы, Академическая, Скворцова-Степанова и Склизкова.
В администрации Твери сообщили, что дороги также отчищают от смёта. Чистят улицы шесть пылессосов. За смену каждая из машин убирает по 12-15 километров городских улиц (всего отчищено более 100 тысяч квадратных метров дороги).
ИСТОЧНИК KP.RU