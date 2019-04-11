2019-04-11T14:24:32+03:00
Происшествия

У посетительницы кафе в Твери украли деньги, мобильный телефон и золотые кольца

Девушка оставила сумку без присмотра
Виктория ФОМИНА
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Вор смог незаметно вытащить ценные вещи из сумкиВор смог незаметно вытащить ценные вещи из сумкиФото: Дмитрий БРУШКО
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У 28-летней жительницы Твери в одном из кафе на проспекте Победы похитили деньги и ценные вещи. За помощью она обратилась в полицию.

Было установлено, что девушка оставила свою сумку без присмотра. Злоумышленник смог забрать 1500 рублей, два золотых кольца и мобильный телефон - общий ущерб составил 16 500 рублей.

Стражи правопорядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения на месте происшествия и опросили возможных свидетелей произошедшего.

итеПо подозрению в краже был задержан безработный 27-летний местный жль. Мужчина дал признательные показания – сообщили в УМВД России по Тверской области. В его отношении возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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