У посетительницы кафе в Твери украли деньги, мобильный телефон и золотые кольца
У 28-летней жительницы Твери в одном из кафе на проспекте Победы похитили деньги и ценные вещи. За помощью она обратилась в полицию.
Было установлено, что девушка оставила свою сумку без присмотра. Злоумышленник смог забрать 1500 рублей, два золотых кольца и мобильный телефон - общий ущерб составил 16 500 рублей.
Стражи правопорядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения на месте происшествия и опросили возможных свидетелей произошедшего.
итеПо подозрению в краже был задержан безработный 27-летний местный жль. Мужчина дал признательные показания – сообщили в УМВД России по Тверской области. В его отношении возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU