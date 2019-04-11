Более 250 комментариев собрала первая прямая линия администрации Твери с горожанами

СЕГОДНЯ 13:59 2019-04-11T18:04:45+03:00

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11 апреля на официальной странице администрации Твери в социальной сети «Вконтакте» прошла прямая линия с горожанами. Стать первым чиновником, осмелившимся на онлайн диалог с жителями, выпало директору муниципального унитарного предприятия «Дирекция парков» Максиму Рупанову.

Встреча продлилась около пятидесяти минут. Не обошлось без технических неполадок, но наладить сносную трансляцию и обратную связь в итоге удалось. Пользователи соцсети адресовали Максиму Рупанову более 250 комментариев и вопросов.

Максим Валерьевич рассказал, что в ближайшее время парк Победы и Горсад ждут дальнейшего благоустройства, там появятся новые аттракционы. Обустройство парка в пойме Тьмаки продолжится в ближайшее время, сразу, как парк полностью перейдёт в ведение МУПа.

ИСТОЧНИК KP.RU