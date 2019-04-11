2019-04-11T13:52:33+03:00
Общество

Крупский путепровод в Твери закроют для движения транспорта на ремонт

Мост находится в аварийном состоянии
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Из-за аварийного состояния Крупского путепровода было принято решение полностью перекрыть движение транспорта по немуИз-за аварийного состояния Крупского путепровода было принято решение полностью перекрыть движение транспорта по немуФото: Ольга ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В Твери планируется масштабный ремонт Крупского путепровода. Дорогу там хотят расширить до четырех полос. Также разрабатывается проект ремонта участка Бурашевского шоссе от моста до трассы М-10.

Из-за аварийного состояния конструкции было принято решение полностью перекрыть движение транспорта по Крупскому путепроводу. Ограничения начнутся во время ремонтных работ. Об этом сообщил начальник Управления ГИБДД по Тверской области Денис Черных на брифинге.

Перекрытие приведет к увеличению транспортного потока на других магистралях. В частности, возрастёт нагрузка на Октябрьский проспект и Московское шоссе, а также на участок въезда в город через Старицкое шоссе.

- Но, к сожалению, без этого действительно не обойтись – мост находится в аварийном состоянии, - уточнил начальник регионального УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У двух лис и енотовидной собаки из Тверской области обнаружили бешенство
Более 100 новых случаев болезни Паркинсона ежегодно выявляется в Тверской области
Капитальный ремонт Крупского путепровода в Твери начнется в июле
Более 200 человек сдали досрочный ЕГЭ в Тверской области
Профобучение пройдут более 480 жителей Тверской области предпенсионного возраста
Молодой рецидивист украл у своего собутыльника игровую приставку в Твери
Следователи Тверской области разбираются в обстоятельствах гибели байдарочника
От пыли и грязи отчищено уже более 100 тысяч квадратных метров дорог в Твери
У посетительницы кафе в Твери украли деньги, мобильный телефон и золотые кольца
Более 250 комментариев собрала первая прямая линия администрации Твери с горожанами
Некоммерческие организации Тверской области могут получить гранты на реализацию культурных проектов
Подозреваемый в сбыте "тяжелых наркотиков" задержан в Тверской области
При лобовом столкновении в Тверской области пострадали три человека
Гибель каякера на реке в Тверской области сняли на видео
Администрация Твери начала серию прямых эфиров с горожанами
До семи лет колонии грозит мужчине из Твери, который заказал через Интернет допинг
Пьяный водитель не справился с управлением и съехал с дороги в Тверской области
Следователи СК расследуют в Твери уголовное дело о незаконном проникновении в чужую квартиру и угрозах коллекторов
В Твери три взрослых и несовершеннолетняя девочка пострадали в ДТП