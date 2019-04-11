Крупский путепровод в Твери закроют для движения транспорта на ремонт

СЕГОДНЯ 13:49 2019-04-11T13:52:33+03:00

Из-за аварийного состояния Крупского путепровода было принято решение полностью перекрыть движение транспорта по нему Фото: Ольга ЖУКОВА

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В Твери планируется масштабный ремонт Крупского путепровода. Дорогу там хотят расширить до четырех полос. Также разрабатывается проект ремонта участка Бурашевского шоссе от моста до трассы М-10.

Из-за аварийного состояния конструкции было принято решение полностью перекрыть движение транспорта по Крупскому путепроводу. Ограничения начнутся во время ремонтных работ. Об этом сообщил начальник Управления ГИБДД по Тверской области Денис Черных на брифинге.

Перекрытие приведет к увеличению транспортного потока на других магистралях. В частности, возрастёт нагрузка на Октябрьский проспект и Московское шоссе, а также на участок въезда в город через Старицкое шоссе.

- Но, к сожалению, без этого действительно не обойтись – мост находится в аварийном состоянии, - уточнил начальник регионального УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU