2019-04-11T13:27:10+03:00
Общество

Некоммерческие организации Тверской области могут получить гранты на реализацию культурных проектов

Направлено на эти цели будет 1,2 млн рублей
Виктория ФОМИНА
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Направлено на эти цели из бюджета региона будет 1,2 млн рублейНаправлено на эти цели из бюджета региона будет 1,2 млн рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) Тверской области в 2019 году получат гранты из регионального бюджета на реализацию проектов в сфере культуры. Направлено на эти цели будет 1,2 млн рублей. В конкурсе участвуют шесть заявок. Победителей определит экспертный совет.

Гранты могут получить проекты НКО, направленные на духовно-нравственное воспитание и развитие творческого потенциала жителей Тверской области, а также на сохранение и популяризацию отечественного историко-культурного наследия, продвижения современных культурных форм, популяризацию русского языка и культуры, классического искусства.

Кроме того, НКО могут получить поддержку от Министерства культуры РФ. В числе заявленных проектов - фестиваль «Малая Родина в моем сердце», фестиваль театров малых городов России, режиссёрская лаборатория «ТЮЗ.Lab 2019» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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