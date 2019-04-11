2019-04-11T12:58:44+03:00
Происшествия

Подозреваемый в сбыте "тяжелых наркотиков" задержан в Тверской области

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы
Альберт БОЙКОВ
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Подозреваемого задержали полицейскиеПодозреваемого задержали полицейскиеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кимрах Тверской области полицейские задержали подозреваемого в распространении наркотиков. Во время досмотра мужчины, которого силовики поймали около одного из домов на проезде Гагарина, у него был обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Позже экспертиза пришла к выводу, что 30-летний задержанный прятал 0,1 грамма полусинтетического опиоидного наркотика.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит до восьми лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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