2019-04-11T12:31:06+03:00
Происшествия

При лобовом столкновении в Тверской области пострадали три человека

Водитель легковушки вышел на рискованный обгон
Виктория ФОМИНА
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В аварии пострадали три человека, включая виновникаВ аварии пострадали три человека, включая виновникаФото: Владимир КРУПСКИЙ
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На 43 километре дороги Тверь-Ржев в Старицком районе 10 апреля в 16:00 произошла авария. 26-летний водитель автомобиля «Ваз 2109» выехал на встречную полосу для обгона в разрешенном месте. Но он не убедился, что полоса свободна на достаточном расстоянии.

В итоге автомобиль врезался в «КИА РИО», которым управляла 43-летняя женщина. Автомобилиста в момент ДТП не была пристегнута ремнем безопасности.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в аварии пострадали три человека: оба водителя и 43-летний пассажир иномарки. Их с полученными травмами доставили в медицинское учреждение.

Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 20 человек и 6 единиц техники. На месте работали сотрудники оперативной группы Старицкого пожарно-спасательного гарнизона, отделение ПСЧ-53, АСС Тверской области, бригада «скорой» и экипаж ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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