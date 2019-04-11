При лобовом столкновении в Тверской области пострадали три человека
На 43 километре дороги Тверь-Ржев в Старицком районе 10 апреля в 16:00 произошла авария. 26-летний водитель автомобиля «Ваз 2109» выехал на встречную полосу для обгона в разрешенном месте. Но он не убедился, что полоса свободна на достаточном расстоянии.
В итоге автомобиль врезался в «КИА РИО», которым управляла 43-летняя женщина. Автомобилиста в момент ДТП не была пристегнута ремнем безопасности.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в аварии пострадали три человека: оба водителя и 43-летний пассажир иномарки. Их с полученными травмами доставили в медицинское учреждение.
Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 20 человек и 6 единиц техники. На месте работали сотрудники оперативной группы Старицкого пожарно-спасательного гарнизона, отделение ПСЧ-53, АСС Тверской области, бригада «скорой» и экипаж ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU