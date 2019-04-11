2019-04-11T12:04:50+03:00
Происшествия

Гибель каякера на реке в Тверской области сняли на видео

У мужчины не хватило сил справиться с мощным потоком
Виктория ФОМИНА
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Последние минуты жизни спортсмена Скриншот из видео. Автор: vk.com/Верхняя ТроицаПоследние минуты жизни спортсмена Скриншот из видео. Автор: vk.com/Верхняя Троица
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В посёлке Верхняя Троица Калининском районе Тверской области погиб мужчина. Оператор, не подозревая, снял последние минуты жизни своего товарища.

Мужчины в злополучный день приехали на реку Медведица на сплав на каяках. Один спустился в воду, другой стал снимать его на видео, которое позже выложили в соцсети.

На кадрах живописное место, река и каякер. Оператор подбадривает товарища, комментирует его действия. Но у спортсмена не получается справиться с потоком и он падает в воду. Видно, что у мужчины не хватает сил выбраться, он захлебывается и тонет.

- Наши искренние соболезнования родным и близким погибшего. Друзья, будьте внимательны и осторожны на воде, особенно весной!, - написали в сообществе «Верхняя Троица» под опубликованным видео.

Известно, что мужчины приехали в Тверскую область из Подмосковья. Погибшему было 37 лет.

Гибель каякера в Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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