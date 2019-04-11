Администрация Твери начала серию прямых эфиров с горожанами

СЕГОДНЯ 11:25 2019-04-11T11:33:51+03:00

На первой трансляции директор МУП «Дирекция парков» рассказывает о планах по развитию зон отдыха Фото: Виктория ЖУКОВА

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11 апреля стартовал первый прямой эфир администрации Твери. Трансляция ведется во всех официальных аккаунта социальных сетей (Вконтакте и Инстаграм).

Спикером первого эфира стал директор МУП «Дирекция парков» Максим Рупанов. Планируется, что он расскажет о развитии Городского сада и Парка Победы, о новых аттракционах, мероприятиях, работе по благоустройству.

Также Максим Рупанов в прямом эфире сможет ответить на вопросы жителей. Например, он рассказал уже про технику в Парке Победы и про "Американские горки" в Городском саду.

Посмотреть эфир могут все желающие. Достаточно иметь доступ в Интернет.

Зрители отметили, что в самом начале эфира были технические сбои: трансляция прерывалась, тормозила, комментарии были закрыты. Но уже через 10 минут недочеты удалось исправить.

ИСТОЧНИК KP.RU