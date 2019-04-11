Пьяный водитель не справился с управлением и съехал с дороги в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:32 2019-04-11T10:32:51+03:00

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Под Тверью в Калининском районе 10 апреля в 22:40 по вине пьяного водителя произошла авария. 49-летний водитель ехал на автомобиле «Лада Гранта» по дороге Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка.

На 13 километре он проявил невнимательность к дорожной обстановке и не справился с управлением. В итоге автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что автомобилист на месте аварии прошел медицинское освидетельствование, которое положительный результат.

Серьезные травмы в ДТП получил 32-летний пассажир легковушки. Его госпитализировали в реанимационное отделение больницы Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU