Пьяный водитель не справился с управлением и съехал с дороги в Тверской области
Пассажир получил тяжелые травмы
Водитель сел за руль пьяныйФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Под Тверью в Калининском районе 10 апреля в 22:40 по вине пьяного водителя произошла авария. 49-летний водитель ехал на автомобиле «Лада Гранта» по дороге Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка.
На 13 километре он проявил невнимательность к дорожной обстановке и не справился с управлением. В итоге автомобиль съехал с дороги и перевернулся.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что автомобилист на месте аварии прошел медицинское освидетельствование, которое положительный результат.
Серьезные травмы в ДТП получил 32-летний пассажир легковушки. Его госпитализировали в реанимационное отделение больницы Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU