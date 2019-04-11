2019-04-11T10:05:40+03:00
Происшествия

Следователи СК расследуют в Твери уголовное дело о незаконном проникновении в чужую квартиру и угрозах коллекторов

Задержан 27-летний мужчина, имеющий отношение к произошедшему.
Виктория ФОМИНА
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Расследование уголовного дела продолжаетсяРасследование уголовного дела продолжаетсяФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Следователи СК возбудили уголовное дело о «Незаконном проникновении в жилище с применением насилия».

Было установлено, что вечером 4 апреля 2019 года мужчина вломился в чужое жилье. При этом он знал, что добровольно жильцы его к себе домой не пустят. Он толкнул женщину, которая стояла у входной двери, и незаконно проник в квартиру. Хозяин жилья в этот момент был на работе, а жена с маленьким ребенком остались дома одни.

В рамках расследования уголовного дела был задержан 27-летний сотрудник микрокредитной компании, имеющий отношение к произошедшему.

В СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что решается вопрос об избрании в отношении фигуранту меры пресечения. Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех подробностей преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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