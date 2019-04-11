В Твери три взрослых и несовершеннолетняя девочка пострадали в ДТП

СЕГОДНЯ 09:41 2019-04-11T09:48:56+03:00

В аварии пострадали четыре человека Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

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В среду, 10 апреля, в Твери произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека. Авария случилась около 18.10 на улице Ивана Седых рядом с домом №1.

Установлено, что 43-летний водитель «Toyota Camry» проезжая нерегулируемый перекресток не стал уступать дорогу 29-летнему обладателю «Skoda Rapid», в результате чего врезался в автомобиль.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии в больницу попали оба водителя, а также 28-летняя женщина и трехлетняя девочка, которые находились в «Skoda Rapid».

ИСТОЧНИК KP.RU