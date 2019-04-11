2019-04-11T09:19:15+03:00
Общество

В Тверской области ищут молодого человека, который спас четырехлетнего ребенка

Прохожий помог привести малыша в сознание и ушел
Виктория ФОМИНА
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Четырехлетний ребенок упал в воду и потерял сознаниеЧетырехлетний ребенок упал в воду и потерял сознаниеФото: Мария ЛЕНЦ
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Жительница Тверской области в социальных сетях написала, что ищет молодого человека, который спал четырёхлетнего мальчика. 9 апреля в деревне Покровское Осташковского района ребенок упал в реку и нахлебался воды. Малыша вытащили на берег и попытались привести в чувство. Но в сознание мальчик не приходил.

На помощь родственникам ребенка бросился молодой человек, который в этот момент проходил мимо. Оказав первую помощь, он откачал ребенка и даже хотел доставить его в город.

- К этому времени уже приехала наша крайне пунктуальная скорая помощь, куда и был передан ребенок с матерью. Боюсь, у нас нет описания этого молодого человека и какой-либо информации о нем. Если ты читаешь это - откликнись. А если вы обладаете хоть какой-то информацией, то прошу, поделитесь. Люди должны знать, что в нашем городе тоже есть герои!, - написала автор публикации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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