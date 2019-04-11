Больше всего в Тверской области газет и журналов выписывают жители Западнодвинского района
В Тверской области выяснили, жители каких районов больше всего любят читать. По данным Почты России самый читающий муниципалитет Верхневолжья - Западнодвинский район. Там 410 жителей из каждой тысячи населения выписывают газеты и журналы.
На втором месте оказался Краснохолмский район, у которого 339 подписчиков. На третьем – Осташковский (327) и Ржевский (316).
Анализ был сделан на основании числа подписчиков на периодические издания на каждую тысячу жителей районов по итогам первого полугодия 2019 года.
Популярностью у жителей Тверской области пользуются районные газеты и областная пресса. Далее идут федеральные издания, бизнес-брошюры и топовые журналы.
ИСТОЧНИК KP.RU