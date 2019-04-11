Больше всего в Тверской области газет и журналов выписывают жители Западнодвинского района

СЕГОДНЯ 09:06 2019-04-11T09:06:45+03:00

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В Тверской области выяснили, жители каких районов больше всего любят читать. По данным Почты России самый читающий муниципалитет Верхневолжья - Западнодвинский район. Там 410 жителей из каждой тысячи населения выписывают газеты и журналы.

На втором месте оказался Краснохолмский район, у которого 339 подписчиков. На третьем – Осташковский (327) и Ржевский (316).

Анализ был сделан на основании числа подписчиков на периодические издания на каждую тысячу жителей районов по итогам первого полугодия 2019 года.

Популярностью у жителей Тверской области пользуются районные газеты и областная пресса. Далее идут федеральные издания, бизнес-брошюры и топовые журналы.

ИСТОЧНИК KP.RU